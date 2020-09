A Parigi, dove si circola con la mascherina in strada per l’allerta ancora alta legata al coronavirus, il corteo dovrebbe partire a inizio pomeriggio da Place de la République per dirigersi verso Place de la Nation.

Un po’ ovunque in Francia si moltiplicano le ristrutturazioni e i piani di licenziamento, dalle Pmi fino a grandi gruppi come Auchan, Airbus, Renault. Ultimo esempio l’annuncio della chiusura Bridgestone, a Béthune, che occupa 863 persone nella produzione di pneumatici per auto. Da parte sua, il governo si è impegnato a fare il possibile per limitare i danni della crisi economica dovuta al Covid-19, anche attraverso il ricorso al piano di rilancio (recovery fund) dell’Unione europea per cui la Francia di Emmanuel Macron alleata con l’Italia si è battuta fino all’ultimo in sede Ue.