La Francia apre al grande pubblico importanti archivi relativi alla situazione in Ruanda tra il 1990 e il 1994, esattamente 27 anni dopo l’inizio del genocidio dei Tutsi nel Paese. L’annuncio arriva oggi, 7 aprile, che le Nazioni Unite hanno istituito come «Giornata Mondiale della Memoria in onore delle vittime del genocidio in Ruanda», per ricordare quella terribile pagina di storia. In particolare, si tratta di archivi dell’ex presidente, Francois Mitterrand, come anche quelli dell’ex premier dell’epoca, Edouard Balladur, aperti prima della «scadenza dei termini previsti», si legge in un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale