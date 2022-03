La giunta militare al potere in Birmania ha annunciato di aver tolto la cittadinanza a diversi membri del «governo di unità nazionale» di opposizione, formato qualche mese dopo il golpe militare del primo febbraio 2021 da ex dirigenti del partito di Aung San Suu Kyi, l’ex leader democratica Nobel per la Pace attualmente detenuta dai militari in carcere. L’organismo politico clandestino è stato definito dai militari golpisti «organizzazione terroristica».