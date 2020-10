Trentotto reclute delle guardie svizzere hanno prestato giuramento questo pomeriggio in Vaticano. Causa l’emergenza-Covid, la cerimonia è slittata ad oggi dalla data canonica del 6 maggio, che ricorda l’eroica morte dei 147 soldati elvetici caduti in difesa di papa Clemente VII nel Sacco di Roma (1527).

La cerimonia, trasmessa anche in streaming, si è svolta nel cortile di San Damaso in forma strettamente privata, con solo i familiari più stretti delle guardie, genitori, fratelli e sorelle, e senza la partecipazione di un cantone ospite.

Le guardie hanno indossato la «Gran Gala», cioè l’uniforme di gala comprensiva di armatura, che viene indossata esclusivamente per la benedizione papale «Urbi et Orbi» a Natale e Pasqua. Attualmente i cantoni meglio rappresentati nella Guardia sono il Vallese (17), seguito da San Gallo (16) e Lucerna (12). Le nuove guardie hanno giurato in lingua tedesca (22), francese (12), italiana (3) e in romancio (1).