Lo rivelano funzionari Usa - ex e ancora in servizio - a Nbc News. Secondo le fonti, la settimana scorsa sono state inviate specifiche istruzioni a National Security Agency, Defense Intelligence Agency e Cia per cercare informazioni sui primi giorni dell’epidemia e per capire se c’è stato un insabbiamento da parte di Pechino e dell’agenzia Onu.