«Prendi i soldi e scappa». Così l’artista Jens Haaning ha intitolato le proprie opere consegnate al Kunsten Museum di Aalborg (Danimarca). Il museo, riporta BBC News, aveva consegnato all’uomo 534 mila corone danesi (più di 78 mila franchi) in contanti perché le utilizzasse per la realizzazione di due opere riguardanti il concetto di «salario». O almeno questo era il piano. L’artista ha infatti optato per un cambio di programma: intascati i soldi, ha consegnato al Kunsten Museum solo due tele bianche, intitolate, per l’appunto, «Take the money and run» («Prendi i soldi e scappa»).