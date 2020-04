I soldi europei dovrebbero essere investiti «solo per la sanità» e gli italiano «dovrebbero essere controllati da Bruxelles e dimostrare l’uso che fanno del denaro». Sono questi i termini con cui si parla della distribuzione dei fondi europei in un articolo odierno di Die Welt e in particolar modo della gestione che ne farebbe il Belpaese. Il passaggio contenuto nel giornale tedesco che sta però facendo maggiormente discutere in queste ore l’Italia è quello in cui si allude al fatto che i finanziamento possano finire nelle mani della criminalità: «La mafia è un fenomeno di portata nazionale e sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles».

«I Paesi dell’Unione europea dovrebbero certamente aiutarsi a vicenda nella crisi per il coronavirus. Ma senza alcun limite? E senza alcun controllo? In Italia, la mafia sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles. I principi essenziali dell’Unione Europea devono continuare ad essere applicati anche nella crisi del coronavirus» si legge ancora nell’articolo che sta già facendo il giro dello Stivale.

Di Maio: «Affermazione inaccettabile»

«Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il Governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere», ha detto poco fa il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio in reazione all’articolo, intervistato a Uno Mattina.

«Noi non vogliamo che altri Paesi paghino i nostri debiti, l’Italia i propri debiti li ha sempre pagati. Vogliamo creare le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti i soldi che servono per le infrastrutture, quindi in lavoro, in innovazioni tecnologiche», ha aggiunto, in merito alla trattativa in corso nell’Unione europea, dove, ha sottolineato, «si sta decidendo se l’Italia può spendere tutti i soldi che servono per aiutare giovani e meno giovani».

Intanto cresce il consenso per Merkel

La stragrande maggioranza dei tedeschi sembra intanto essere soddisfatta del lavoro svolto dalla cancelliera Angela Merkel e dal Governo nella gestione dell’emergenza del coronavirus in Germania. Lo rivela un sondaggio del Politbarometer della ZDF, secondo il quale l’80% del campione intervistato è contento della gestione della cancelliera, e l’88% della prestazione del suo partito, la Grosse Koalition. Secondo altri dati, poi, il 56% dei tedeschi sarebbe contrario ad un allentamento delle misure in Germania dopo il 20 aprile, ritenendolo troppo precoce. Il 30% degli intervistati afferma che un provvedimento del genere sarebbe adeguato, mentre solo il 9,4% vorrebbe tornare alla normalità anche prima.

