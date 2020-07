Il giorno 13 luglio scorso è stata istituita, mediante Atto Pubblico, a Roma, l’Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana, attualmente composta da oltre 80 giovani Alfieri della Repubblica, basati in Italia ed in altri Paesi.

L’Alfiere della Repubblica è la più alta onorificenza (statale) giovanile del Quirinale istituita con DPR del 22 febbraio 2010 da Giorgio Napolitano, volta a premiare e valorizzare le eccellenze distintesi nel campo della cultura, dello sport, della scienza, dell’arte e del volontariato. Gli insigniti di tale benemerenza statale sono giovani residenti nel Paese; ciascuno di questi è considerato come un modello positivo per le nuove generazioni.

«Sul piano internazionale, il focus è far conoscere le giovani eccellenze italiane e promuovere conversazioni globali. In un mondo sempre più connesso, è fondamentale stringere relazioni ed avviare uno scambio proficuo con giovani internazionali d’eccellenza. Le sfide del XXI secolo richiedono una collaborazione internazionale ed interdisciplinare. A tal proposito, la nostra campagna di outreach vuole far dialogare i leader mondiali del futuro. Siamo privilegiati di poter diffondere la notizia della nostra costituzione nel Canton Ticino». Queste le parole del presidente dell’Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana Renato Cortesini, nominato Alfiere nel 2015, il quale ha voluto dare continuità alla benemerenza, riunendo altri Alfieri per fondare insieme la prima realtà rappresentativa dell’Alfierato della Repubblica, che attualmente conta circa 200 insignite per l’eccellenza in diversi campi. L’Associazione Nazionale degli Alfieri della Repubblica Italiana viene costituita dai seguenti soci fondatori Virginia Maria Barchiesi (Marche), Ariane Benedikter (Trentino-Alto Adige), Jacopo Cavagna (Emilia Romagna), Leonardo Cesaretti (Lazio), Renato Cortesini (Lazio), Chiara Damasco (Veneto), Miriam Giorgi (Calabria), Melissa Maritano (Piemonte), Celeste Montenovo (Marche), Manuel Pala (Liguria), Tommaso Portaluri (Puglia), Maria Lucrezia Rallo (Sicilia), Tommaso Scquizzato (Veneto), William Turcinovic (Molise), Maria Zanchetta (Veneto).