«È Olaf Scholz ad avere le chance migliori per diventare cancelliere». La spallata degli alleati bavaresi al leader della Cdu Armin Laschet arriva anche prima del previsto ed è direttamente il leader Markus Soeder a mettere in chiaro che l’Spd ha la precedenza per trattare per il prossimo governo tedesco con Verdi e Liberali.

Un gesto in grado di minare ulteriormente l’autorevolezza del governatore della Vestfalia, che non ha ancora reso l’onore delle armi al vincitore. «Abbiamo subito una grave sconfitta e il risultato va rispettato», l’ulteriore frecciata di Soeder, sottolineando con la voce l’ultima parola.

Intanto la sfida del giorno è stata la nomina del numero uno del nuovo gruppo parlamentare: oggetto di una lite interna a causa del tentativo di Laschet di imporre una soluzione commissariale per 4-6 settimane e tenersi il posto riservato in caso di fallimento. Linea osteggiata dalla Csu: «Il gruppo deve funzionare, servono ordine e struttura», ha chiarito il capogruppo Alexander Dobrindt.

Contrario era anche l’uscente Ralf Brinkhaus, pronto a ricandidarsi per la posizione per un anno. Il compromesso si è trovato alla fine su un mandato di sette mesi: Brinkhaus è stato eletto dall’85% dei deputati, con un incarico che durerà fino ad aprile. «Un successo» almeno parziale per Laschet, secondo la lettura del deputato Marian Wendt, per il quale è chiaro che in questo modo il leader della Cdu ha guadagnato tempo, allentando la pressione sulle sue sorti personali.