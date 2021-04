«Abbiamo avvertito gli Usa che dovrebbero stare lontano dalla Crimea e dalla nostra costa sul Mar Nero per il loro stesso bene»: lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Serghiei Riabkov, ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Tass.

Secondo Riabkov, con l’invio di due navi da guerra americane nel Mar Nero gli Usa mettono in atto «provocazioni». «Le navi militari americane non hanno nulla da fare vicino alle nostre coste. Quello che stanno facendo non sono che provocazioni», ha affermato Riabkov.