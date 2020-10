Gli anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 iniziano a diminuire a distanza di tre mesi dalla comparsa dei sintomi della Covid-19, per questo il plasma da usare come terapia nei pazienti più gravi andrebbe raccolto entro una precisa finestra temporale, come indica uno studio canadese condotto dai ricercatori dell’Héma-Québec Blood Center.

I risultati, pubblicati sulla rivista Blood, potrebbero avere importanti implicazioni anche per quanto riguarda la copertura offerta dai vaccini e per la tempistica con cui vanno condotti i test sierologici per conoscere la diffusione del coronavirus nella popolazione.

«Sulla base dei nostri dati, gli anticorpi contro il nuovo coronavirus non sono eterni», afferma l’autrice dello studio Renée Bazin.

Il suo team è giunto a questa conclusione dopo aver preso in esame 15 adulti (11 uomini e 4 donne) guariti da Covid-19, tutti con sintomi di gravità da moderata a severa, sebbene nessuno sia stato ricoverato in ospedale. Ciascun partecipante ha donato il plasma dalle quattro alle nove volte, con la prima donazione avvenuta tra 33 e 77 giorni dalla comparsa dei sintomi, mentre l’ultima donazione è avvenuta tra 66 e 114 giorni dopo.

Le analisi dimostrano una riduzione degli anticorpi non legata al numero di donazioni, bensì al tempo trascorso dall’infezione e all’indebolimento della risposta immunitaria. Tutti e 15 i donatori hanno mostrato un calo degli anticorpi intorno all’88esimo giorno, e metà degli anticorpi identificabili sono spariti nei 21 giorni successivi.

«I pazienti guariti dalla Covid-19 che vogliono donare il plasma non devono aspettare troppo», sottolinea Bazin. «I medici dovrebbero usare il plasma raccolto presto e verificare la presenza di anticorpi prima di darlo al paziente ricevente». Questo perché i ricercatori hanno osservato in un numero più ampio di donatori (282) che quasi il 7% non presentava anticorpi alla prima donazione e questa percentuale raddoppia se si considerano i donatori che attendono più di 11-12 settimane dai sintomi.

