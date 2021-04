L’Iran accusa Israele di aver causato l’incidente di domenica scorsa al centro di arricchimento dell’uranio di Natanz. Teheran punta davvero all’atomica? Abbiamo sentito Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche all’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma e responsabile del programma Attori globali.

Il nucleare iraniano torna al centro dell’attenzione dopo il recente ciberattacco a Natanz. Israele esagera quando accusa l’Iran di volersi dotare dell’atomica?«Israele sostiene che l’Iran ha un interesse a dotarsi dell’arma atomica e accusa Teheran di voler utilizzare l’accordo sul nucleare iraniano del 2015 come strumento per costruirsi un arsenale atomico. In realtà le conclusioni a cui sono giunti da tempo i servizi di intelligence occidentali, compresi quelli americani, è che la leadership...