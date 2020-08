Le Guardie svizzere hanno realizzato un cortometraggio d’augurio per il Primo agosto. «In questa giornata nazionale svizzera, la Guardia svizzera pontificia presenta un cortometraggio in cui augura ogni bene ai nostri connazionali in Svizzera o all’estero e desidera così esprimere il suo particolare attaccamento alla Patria, anche in questa straordinaria situazione di pandemia», sottolineano in una nota le guardie del Papa. Nel breve video si esibisce la Banda che è parte integrante del Corpo e attualmente composta da 15 musicisti. Recentemente è stato ristabilito anche il Coro della Guardia.