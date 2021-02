Se non verranno chiamati testimoni, come pare, accusa e difesa passeranno alle loro conclusioni e la sentenza potrebbe arrivare nel weekend. Probabile un’assoluzione ma Joe Biden si è detto «impaziente di vedere cosa faranno i miei amici repubblicani, se si prendono le loro responsabilità».

A battere un primo colpo è stata Nikki Haley, ex ambasciatrice all’Onu nominata da Trump e possibile candidata alla Casa Bianca nel 2024, che ha scaricato il suo ex presidente: «Non penso che possa candidarsi nuovamente, è caduto così in basso», ha detto a Politico.

«Dobbiamo riconoscere che ci ha deluso, ha imboccato una strada sbagliata e noi non avremmo dovuto seguirlo e ascoltarlo. Non possiamo lasciare che accada di nuovo», ha ammonito. Aleggia sempre inoltre l’incognita del capo dei senatori repubblicani Mitch McConnell, che ha lasciato aperta la porta alla condanna e invitato i suoi colleghi a votare secondo coscienza.

Dopo aver visto respinta la questione di incostituzionalità di un impeachment contro un presidente già decaduto, i legali di Trump puntano a riscattare il loro opaco debutto dimostrando che l’ex commander in chief non intendeva istigare alla violenza e che non può essere ritenuto responsabile per l’assalto. In ogni caso, a loro avviso, è tutelato dalla costituzione.