L’attacco di lunedì scorso contro la capitale degli Emirati Arabi rivendicato dai ribelli yemeniti Huthi , riporta d’attualità la tragica guerra per procura in atto dal 2014 nello Yemen. La coalizione a guida saudita, che combatte gli Huthi, ha reagito, colpendo la capitale yemenita Sanaa. Le nuove tensioni che conseguenze avranno sui delicati equilibri regionali? Lo abbiamo chiesto all’esperto in materia Giuseppe Acconcia.

Nel 2021 la guerra nello Yemen era tornata al centro dell’attenzione internazionale dopo i bombardamenti, da parte degli Huthi filoiraniani, degli impianti petroliferi sauditi di Ras Tanura. Lunedì ad essere prese di mira sono state le strutture petrolifere degli Emirati Arabi. Come valuta quest’ultimo attacco?«Era dal 2018 che non c’erano attacchi Huthi contro gli Emirati...