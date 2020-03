Cinquanta milioni di euro al giorno è il danno che subiscono i pubblici esercizi italiani, il comparto più colpito dagli effetti del coronavirus. E’ l’sos lanciato dalla Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) al Governo, chiedendo «di fare presto con segnali concreti di supporto alle imprese che altrimenti chiuderanno, perché l’emergenza sanitaria rischia di far saltare il banco». Tra riduzione dei flussi turistici, chiusura delle scuole, utilizzo dello smart-working nelle aziende, psicosi collettiva e provvedimenti restrittivi, il settore subisce danni insostenibili. Il 72,7% degli associati Fipe ritiene che la crisi durerà ancora a lungo, con un peggioramento nei prossimi due mesi con diminuzioni del fatturato fino all’80%. Una prima stima calcola in 4 miliardi di euro le perdite in tre mesi, che valgono circa 1,5 miliardi di euro in termini di valore aggiunto. «Chiediamo a gran voce interventi urgenti - fa sapere il presidente Lino Enrico Stoppani - su ammortizzatori sociali, meccanismi di credito di imposta».