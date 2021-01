Il gruppo indipendente di esperti internazionali ha esaminato la preparazione e la risposta alla pandemia istituito dall’OMS, diffondendo ieri un rapporto preliminare di critica sia all’agenzia dell’ONU sia alla Cina per la lenta risposta messa in campo nella fase iniziale dell’epidemia.

L’epidemia di COVID-19 è stata rilevata per la prima volta a Wuhan alla fine del 2019, ma la Cina non ha ammesso l’esistenza della crisi sanitaria fino al 20 gennaio 2020 con la gravità della possibile trasmissione e diffusione tra gli esseri umani.

Il gruppo ha anche affermato che le autorità sanitarie locali e nazionali della Cina avrebbero potuto applicare misure di sicurezza in modo più energico. Sulla risposta iniziale dell’OMS, invece, la critica riguarda la convocazione tardiva della riunione di emergenza solo al 22 gennaio 2020. «Non è chiaro il motivo per cui il comitato non sia riunito fino alla terza settimana di gennaio, né è chiaro perché non sia stato in grado di concordare la dichiarazione di un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale quando è stato convocato per la prima volta», si legge nel rapporto.