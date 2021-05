Secondo la maggioranza degli epidemiologi statunitensi, nonostante la campagna vaccinale stia avanzando nel Paese, le mascherine andranno tenute al chiuso ancora per un anno. Lo riporta un sondaggio condotto dal New York Times, secondo cui centinaia di esperti sono contrari ad alcuni aspetti dell’allargamento delle maglie appena varato dall’agenzia federale CDC (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie).

Secondo i risultati dell’indagine, condotta su 723 esperti, il 29% degli intervistati ritiene che le mascherine vadano tenute indoor per un anno, il 26% per più di un anno e il 26% addirittura «per sempre in certe situazioni», ad esempio durante la stagione influenzale, indipendentemente dallo status vaccinale. Di contro solo il 5% pensa che possano essere tolte nei prossimi mesi.

Per molti la protezione andrà tenuta indefinitamente in posti come gli aerei o appunto durante la stagione invernale. «Potrei indossare una mascherina ad ogni stagione influenzale - afferma ad esempio Allison Stewart, del Williamson County and Cities Health District in Texas -. È stato bello non ammalarsi per più di un anno».