Germania, Francia e Regno Unito mettono in discussione il rispetto da parte dell’Iran dell’accordo sul nucleare dopo le ultime mosse di Teheran, invocando in una dichiarazione a tre la clausola di contestazione formale su presunte violazioni del testo.

In risposta all’annuncio iraniano di voler sospendere i limiti alla produzione d’uranio arricchito, i Paesi europei firmatari fanno sapere di non accettare come giustificazione di questa mossa la reintroduzione delle sanzioni Usa contro Teheran.

Gran Bretagna, Francia e Germania hanno così avviato il meccanismo di risoluzione delle dispute per contestare all’Iran le violazioni relative all’accordo nucleare. I tre stati impegnati nell’accordo con Teheran, si legge in una dichiarazione congiunta, applicheranno la «massima pressione» al governo iraniano.

«Francia, Germania e Regno Unito esprimono ancora una volta l’impegno nei confronti dell’accordo, e la determinazione a lavorare con tutti i partecipanti per preservarlo - si legge nella nota -. Restiamo convinti che questo importante accordo multilaterale ed i benefici di non proliferazione rafforzino i nostri interessi di sicurezza, e l’ordine internazionale basato sulle regole».

Nella nota si esprime anche «gratitudine» a Russia e Cina, «con le quali restiamo in stretto contatto, per essersi unite a noi nello sforzo comune per salvaguardare l’accordo», e si ringrazia l’Alto rappresentante dell’UE, Josep Borell, per il lavoro svolto.