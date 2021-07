I Campionati europei di calcio potrebbero essere la causa del rapido aumento di casi di Covid rilevato nelle ultime due settimane in Inghilterra, soprattutto tra gli uomini. Lo studio React dell’Imperial College di Londra, segnalato dalla BBC, conferma un aumento dei contagi, con il 30% in più di positività tra gli uomini. Le infezioni, meno frequenti nelle persone vaccinate, non si sono finora tradotte in una crescita dei ricoveri e delle morti.