La disastrosa stagione degli incendi dell’estate 2019-20 in Australia, ribattezzata «estate nera», generò una tale quantità di fumo nell’atmosfera superiore, da filtrare la luce del sole, causando anche un breve raffreddamento globale.

Una ricerca pubblicata su Communications Earth and Environment descrive come i devastanti incendi in vaste regioni del sud-est del continente abbiano dato origine a un’ondata di nuvole temporalesche indotte dal fuoco, dette pirocumulonembi, o pyroCbs, che a loro volta hanno iniettato pennacchi di fumo nella stratosfera, lo strato dell’atmosfera che comincia da circa 14.000 metri di altitudine.