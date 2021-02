Il Partito socialista catalano (PSC) nel fine settimana si è affermato come prima forza politica alle elezioni regionali in Catalogna, che hanno però visto il blocco dei partiti indipendentisti ottenere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Con Toni Rodon, politologo dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, abbiamo parlato dei futuri scenari della politica catalana e degli inevitabili risvolti del voto a livello nazionale.

Che significato ha per la Catalogna una nuova affermazione della maggioranza indipendentista?

«Per prima cosa, il risultato elettorale mostra la solidità del blocco indipendentista che, nonostante negli ultimi tempi abbia dovuto fare i conti con crisi di governo e si sia trovato a dover gestire una pandemia come quella del coronavirus, ha mantenuto un importante...