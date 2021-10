Lo studio condotto dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in collaborazione con l’Imperial College di Londra, le Università di Harvard, Oxford e Città del Capo, ha esaminato i dati relativi ai decessi avvenuti tra aprile 2020 e giugno 2021, considerando sia le morti dirette per il Sars-Cov-2, che quelle dovute alla difficoltà di accesso alle cure, isolamento e interruzioni delle terapie. Più di 120 mila bambini hanno perso uno dei genitori o un nonno che ne faceva le veci. Inoltre, più di 22mila bambini hanno perso una persona di famiglia (caregiver secondario) che gli i prestava cure quotidianamente. Il 65% degli orfani della COVID-19, inoltre, sono bambini delle minoranze etniche, come le comunità dei nativi americani.