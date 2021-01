«I diritti dei russi a riunirsi pacificamente e a partecipare a elezioni libere e giuste sono racchiusi non solo nella costituzione russa ma anche negli impegni della Russia verso l’Osce e verso la dichiarazione universale dei diritti umani e nei suoi obblighi in base al Patto Internazionale sui diritti civili e politici», aggiunge.

Gli USA invitano quindi Mosca a «cooperare pienamente con le indagini della comunità internazionale sull’avvelenamento di Alexiei Navalni e a spiegare in modo credibile l’uso di armi chimiche sul suo suolo». «Gli Stati Uniti staranno a fianco dei nostri alleati e partner in difesa dei diritti umani, se vanno sotto minaccia in Russia o in qualunque altra parte», conclude Price.