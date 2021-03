Gli Stati Uniti con i suoi alleati asiatici Giappone, India e Australia lanciano un’iniziativa per fornire un miliardo di dosi di vaccini Johnson&Johnson ai Paesi del sudest asiatico nel tentativo di rispondere alla crescente influenza cinese nella regione indo-pacifica.

Lo riporta il Financial Times, sottolineando che gli Stati Uniti e il Giappone finanzieranno la produzione del vaccino in India, mentre l’Australia aiuterà nella distribuzione.

L’iniziativa sarà annunciata dopo il ‘Quad summit’ virtuale, il Quadrilateral Security Dialogue che è un forum informale strategico fra Stati Uniti, Giappone, India e Australia.

L’India produrrà entro il 2022 un miliardo di dosi del vaccino della Johnson&Johnson, ha annunciato in conferenza stampa il sottosegretario agli Affari Esteri indiano, Harsh Vardhan Shringla, al termine dell’incontro dei leader del Quad: il presidente Usa Joe Biden, il premier australiano Scott Morrison quello giapponese Yoshihide Suga, oltre a quello indiano Modi riunitisi oggi per la prima volta, in modo virtuale.

Shringla ha spiegato: «I quattro Paesi hanno deciso di lanciare una comune iniziativa globale sui vaccini, per sottolineare ancora una volta che considerano il mondo un’unica famiglia. È stato deciso di collaborare alla lotta alla pandemia da Covid-19 con ruoli diversi per ciascun Paese: l’India produrrà, Stati Uniti e Giappone finanzieranno il progetto, l’Australia offrirà la logistica per le spedizioni nei Paesi del Sud-est asiatico e del Pacifico destinatari dei vaccini».

«Siamo orgogliosi - ha aggiunto il sottosegretario - dell’apprezzamento sull’affidabilità e gli alti standard qualitativi delle nostre aziende farmaceutiche e dei vaccini indiani».

Non si sa quale azienda farmaceutica indiana otterrà la licenza per produrre il vaccino della Johnson&Johnson: sarà un comitato scientifico nominato da esponenti del Quad a seguire tutti i passaggi per l’autorizzazione e l’avvio della produzione.

Oltre alla lotta alla pandemia, i leader hanno toccato i temi dei cambiamenti climatici, delle nuove tecnologie per l’energia e della sicurezza nell’intera area indo-pacifica.

