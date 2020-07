(Aggiornato alle 22.14) Gli Stati Uniti hanno ufficialmente informato il segretario generale dell’Onu della loro uscita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Lo ha reso noto un alto funzionario dell’amministrazione Trump. Il provvedimento, entrerà in vigore dal 6 luglio 2021, ha precisato una fonte governativa, spiegando che gli Usa devono dare un anno di avviso all’Onu prima del ritiro e adempiere prima a tutti i suoi impegni per l’anno in corso, a partire dagli obblighi finanziari.