Gli Stati Uniti intendono mantenere circa 650 soldati in Afghanistan per garantire la sicurezza dei diplomatici dopo che le forze americane avranno completato il ritiro, che in gran parte dovrebbe essere ultimato entro il 4 luglio, festa dell’Indipendenza, anche se la scadenza ultima fissata dal presidente Joe Biden resta l’11 settembre.

Lo riferisce l’agenzia di stampa statunitense Associated Press (AP) sul proprio sito, citando come fonti dirigenti americani. Inoltre centinaia di militari statunitensi resteranno all’aeroporto di Kabul, potenzialmente sino a settembre, per assistere le truppe turche nell’assicurare la sicurezza, in attesa che scatti una più formale operazione guidata da Ankara.

Intanto, ieri, alla vigilia della visita alla Casa Bianca del presidente afghano Ashraf Ghani, Biden ha promesso che gli afghani che hanno aiutato l’esercito degli Stati Uniti «non saranno dimenticati», mentre la sua amministrazione sta mettendo a punto un piano per portare in territori americani o Paesi terzi migliaia di interpreti e traduttori di quel Paese in attesa che le richieste di visto siano analizzate, comprese quelle per i loro famigliari.

Finora sono già state presentate 9.000 domande, ma il numero potrebbe raddoppiare. L’allontanamento delle persone dall’Afghanistan dovrebbe avvenire probabilmente in agosto, prima della scadenza dell’11 settembre.

