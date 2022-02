Nuove informazioni di intelligence indicano che la Russia sarebbe pronta a lanciare un attacco all’Ucraina prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Lo riporta CNN citando alcune fonti. «La Russia potrebbe invadere l’Ucraina in qualsiasi momento» ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken quest’oggi, secondo l’emittente televisiva americana e da altri media internazionali. Secondo alcune fonti, l’attacco potrebbe avvenire prima del termine dei Giochi invernali di Pechino, che si concludono il 20 febbraio. Sempre secondo Blinken, vi sarebbero «Segni di una possibile escalation da parte russa, incluso l’arrivo di nuove truppe lungo il confine ucraino».

Sullivan: «La Russia ha le forze necessarie per un attacco»

Gli alleati sono «uniti» di fronte alla Russia. Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, sottolineando che Mosca ha ora tutte le forze richieste per lanciare un’operazione militare. Gli Stati Uniti non ritengono che Vladimir Putin abbia preso una decisione finale sull’invasione, ha proseguito Sullivan. Per il consigliere alla sicurezza nazionale, la Russia sta cercando un pretesto per invadere l’Ucraina e Joe Biden potrebbe parlare ancora una volta con Vladimir Putin.

Per Sullivan, un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe avvenire durante le Olimpiadi. Se la Russia invade «siamo pronti a rispondere in modo deciso», ha aggiunto, tornando a invitare gli americani in Ucraina a lasciare il paese nelle prossime 24-48 ore

Secondo le fonti della Casa Bianca, il vertice è durato circa un’ora e 20 minuti. Vi hanno preso parte, fra gli altri, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Boris Johnson e il presidente polacco Andrzej Duda, nonché i capi dell’UE e della Nato.

Intervenendo al vertice, il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto di avere «paura per la sicurezza dell’Europa nelle circostanze attuali». Secondo quanto ha riferito Downing Street, Johnson ha sollecitato gli alleati a dare un messaggio ancor più chiaro di unità su un «pacchetto di sanzioni pesanti» da imporre nel caso in cui «la Russia dovesse assumere la decisione devastante e distruttiva d’invadere l’Ucraina».

Secondo BoJo, il presidente Vladimir Putin «deve capire che vi sarebbero penalità severe da pagare» per Mosca in questo scenario, mentre i Paesi Nato devono «continuare a rafforzare le frontiere orientali» dell’alleanza e a «lavorare insieme per dare sostegno economico e difensivo» a Kiev. Stando alla nota di Downing Street, i leader hanno peraltro concordato che, laddove Putin dovesse imprimere «una de-escalation», resterebbe aperta una via alternativa per favorire la quale si sono impegnati a «raddoppiare gli sforzi nei prossimi giorni».

Intanto anche il Foreign Office ha invitato i cittadini britannici in Ucraina a lasciare il Paese, per la crescente tensione con la Russia, mentre ci sono ancora mezzi di trasporto commerciali disponibili. Inoltre si sconsigliano tutti i viaggi in Ucraina.

Altri 3.000 uomini

Il Pentagono ha comunicato che invierà altri 3.000 militari in Polonia nei prossimi giorni. Lo riporta Fox citando alcune fonti. L’invio è legato all’aumento delle tensioni fra Ucraina e Russia.

La telefonata

Intanto - è notizia degli ultimi minuti - il Cremlino ha confermato che sabato ci sarà una telefonata tra il presidente russo Putin e il suo omonimo statunitense Biden sulla questione ucraina. «La parte americana ha chiesto un colloquio con il presidente Putin e i due presidenti si parleranno domani sera», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «La richiesta - ha aggiunto - è stata preceduta da una lettera da parte americana».

©CdT.ch - Riproduzione riservata