(In aggiornamento) Gli Stati Uniti hanno chiuso la loro ventennale occupazione militare dell’Afghanistan. L’annuncio dell’Associated Press, che citava una guardia talebana all’aeroporto di Kabul, è stato confermato dal generale Kenneth Franklin «Frank» McKenzie. «L’ultimo volo a stelle e strisce partito dalla capitale sta ora uscendo dallo spazio aereo afghano» le sue parole. Gli USA, secondo un alto dirigente, ritengono che in Afghanistan siano rimasti meno di 250 americani. «Non siamo riusciti a evacuare tutti, ma volevamo uscirne» ha aggiunto.

Il ritiro di questa sera, avvenuto attorno alla mezzanotte in Afghanistan stando a quanto comunicato dal Pentagono, pone fine alla componente militare dell’evacuazione ma anche a una missione iniziata quasi vent’anni fa nel Paese asiatico, poco dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. «È una missione che ha portato Osama Bin Laden alla giustizia insieme a molti dei suoi co-cospiratori di al Qaeda» ha aggiunto McKenzie. «Il costo è stato di 2.461 soldati americani e civili uccisi e più di 20.000 feriti», inclusi i 13 soldati americani uccisi la settimana scorsa da un attentatore suicida dell’ISIS. «Onoriamo il loro sacrificio oggi mentre ricordiamo i loro eroici risultati», ha aggiunto McKenzie. «Nessuna parola da parte mia potrebbe mai catturare l’intera misura dei sacrifici di coloro che hanno servito in Afghanistan, né le emozioni che stanno provando in questo momento, ma dirò che sono orgoglioso che sia io sia mio figlio ne abbiamo fatto parte».