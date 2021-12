Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno accusato ieri sera il regime talebano di «esecuzioni sommarie» di ex membri delle forze di sicurezza afghane, rivelate da organizzazioni per i diritti umani.

«Siamo profondamente preoccupati per le notizie di esecuzioni sommarie e sparizioni forzate di ex membri delle forze di sicurezza afghane, come documentato da Human Rights Watch e altri», hanno affermato circa 20 Paesi tra cui Unione Europea, Regno Unito e Giappone in un comunicato pubblicato dal Dipartimento di Stato americano.