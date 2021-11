Respinto il ricorso del nonno, ma Eitan non è più vicino all’Italia

il caso

Benché la sentenza favorevole alla zia paterna Aya Biran sia stata confermata, la sua esecutività è sospesa in vista di un possibile ricorso alla Corte Suprema da parte dei legali dell’uomo - Per ora il bimbo resterà dunque in Israele