(Aggiornato alle 16.05) Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il «New York Times» sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. Tutte e sei le persone sono donne tra i 18 e i 48 anni, scrive il giornale citando funzionari informati sul caso. Una di queste è morta e una seconda donna in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche.

Quasi sette milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto finora il vaccino Johnson & Johnson, e circa nove milioni di altre dosi sono state spedite agli Paesi, secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention. «Raccomandiamo una pausa nell’uso di questo vaccino per cautela», ha annunciato la Food and Drug Administration (FDA) su Twitter (vedi sotto). Alle 10 ora locale (le 16 in Svizzera) è stata annunciata una conferenza stampa sulla vicenda. Dopo l’indicazione delle autorità federali statunitensi che hanno raccomandato di sospendere il vaccino di Johnson & Johnson, molti Stati degli USA si stanno adeguando. A New York tutti gli appuntamenti già programmati per il vaccino monodose sono stati confermati, ma ad essere somministrato sarà il vaccino di Pfizer-BioNTech. Mentre nel District of Columbia, dove si trova la capitale federale Washington, gli appuntamenti per il vaccino Johnson & Johnson sono stati tutti cancellati in attesa di essere riprogrammati.

Rinviata la consegna in Europa

Johnson & Johnson ha annunciato che ritarderà le consegne dei suoi vaccini in Europa. «Siamo a conoscenza degli estremamente rari» problemi avuti da «un piccolo numero di persone che hanno ricevuto il nostro vaccino. I CDC (Centers for Disease Control and Prevention, l’agenzia federale degli Stati Uniti di controllo sulla sanità) e la FDA (Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense per la sicurezza dei farmaci) stanno rivedendo i dati relativi a sei casi negli Stati Uniti su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Per precauzione, i CDC e la FDA hanno raccomandato una pausa nell’uso del nostro vaccino», afferma Johnson & Johnson in una nota. «Stiamo rivedendo questi casi con le autorità europee e abbiamo deciso in via proattiva di ritardare le consegne all’Europa», osserva Johnson & Johnson.

