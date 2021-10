«Abbiamo un impegno su questo», ha affermato Biden a proposito della difesa di Taiwan dalle eventuali aggressioni della Cina. «Gli stati Uniti - ha proseguito - hanno preso un sacro impegno per quel che riguarda la difesa degli alleati della NATO in Canada e in Europa e vale lo stesso per il Giappone, per la Corea del Sud e per Taiwan».