Gli Stati Uniti e 13 Paesi alleati hanno espresso in una nota congiunta «preoccupazione» per l’esito dell’indagine sulle origini del Covid-19 svolto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e hanno esortato la Cina a fornire «pieno accesso» agli esperti.

Nel documento si afferma che la missione sostenuta dall’Oms in Cina «è stata notevolmente ritardata e non ha avuto accesso a dati e campioni completi e originali». «È fondamentale che gli esperti indipendenti abbiano pieno accesso a tutti i dati, alla ricerca e alle persone coinvolte negli studi su esseri umani, animali e fattori ambientali nelle prime fasi dell’epidemia».

Condividiamo queste preoccupazioni - si afferma nella nota congiunta - non solo per il beneficio di apprendere tutto ciò che possiamo sulle origini di questa pandemia, ma anche per tracciare un percorso verso un processo tempestivo, trasparente e basato sull’evidenza per la prossima fase di questo studio e per le prossime crisi sanitarie».