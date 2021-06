L’atteso rapporto declassificato del Pentagono sugli Ufo potrebbe arrivare a breve e fare finalmente luce su un fenomeno, quello degli oggetti volanti non identificati, che affascina milioni di persone in tutto il mondo.

Al di là delle storie, degli avvistamenti e delle varie teorie sugli alieni, il governo americano non è mai uscito allo scoperto sugli Ufo. Il rapporto, secondo indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, dovrebbe presentare conclusioni vaghe, fra le quali il fatto che non ci sono prove che gli Ufo avvistati siano astronavi di alieni ma allo stesso tempo non si può neanche escluderlo.