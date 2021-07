(Aggiornato alle 12.41) La Cina ha accusato gli Stati Uniti di «terrorismo» in merito all’origine della COVID-19, dopo le ultime richieste promosse sull’avvio di nuove indagini.

La Cina, infatti, ha criticato il Segretariato dell’agenzia dell’ONU sulla sanità, colpevole di aver proposto unilateralmente «uno studio sulle origini di seconda fase del coronavirus e un suo piano di lavoro», che è solo per discussioni tra gli Stati membri ed è soggetto a modifiche. «Il Segretariato ha la responsabilità di facilitare la piena consultazione e l’accordo tra gli Stati membri, e non ha il diritto di prendere decisioni da solo», ha obiettato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, in merito al rifiuto di Pechino sul programma d’azione dell’OMS.