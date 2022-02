Il presidente russo ha accusato oggi gli USA di usare l’Ucraina come uno «strumento» per il contenimento della Russia. «La NATO sostiene la libertà di scelta dei Paesi, ma è impossibile rafforzare la sicurezza di qualcuno a spese degli altri», ha detto Putin, citato dalla Tass, in merito alle garanzie di sicurezza chieste dalla Russia, in particolare in merito all’espansione del Patto atlantico verso est, compresa l’Ucraina.