Gli Stati Uniti invieranno la prossima settimana attraverso il Bosforo due navi da guerra nel Mar nero, dove resteranno fino al 4 maggio. Lo riferiscono fonti del ministero degli esteri turco, spiegando di aver ricevuto da Washington una notifica diplomatica al riguardo, come previsto dalla Convenzione di Montreux per il passaggio di navi militari attraverso lo stretto del Bosforo, che divide Istanbul (Turchia) in due parti.

Mosca dal canto suo ha manifestato preoccupazione per l’aumento delle attività degli Stati non costieri, compresi alcuni Paesi della Nato, nel Mar Nero. È quanto ha detto il viceministro degli esteri russo Alexander Grushko. «Siamo preoccupati di aver osservato un aumento delle attività degli stati non costieri nel Mar Nero; il numero di ingressi dei Paesi della Nato e la durata della presenza delle navi da guerra è aumentata», ha detto Grushko all’agenzia di stampa non governativa russa Interfax, commentando la notizia secondo cui gli Stati Uniti hanno notificato alla Turchia che due navi da guerra hanno intenzione di passare presto attraverso il Bosforo verso il Mar Nero.