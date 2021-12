A risentirne sono gli ospedali che registrano una impennata di ricoveri e in alcuni casi hanno i reparti vicino al limite di capacità. Difficilissima la situazione in moltissime terapie intensive che - secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità USA - hanno il 78% dei letti pieni.

Solo a Baltimora le ospedalizzazioni sono salite addirittura del 72% in sole due settimane. E «Omicron diventerà senza dubbio presto la variante dominante in USA», ha detto oggi Anthony Fauci. Spiegando: «La variante Omicron ha quella che definiamo la capacità di raddoppio in tre giorni». Ossia i contagi raddoppiano ogni tre giorni.

Da oggi inoltre stanno scattando una dopo l’altra le cancellazioni di lezioni in presenza in varie scuole e college del Paese. Alcune università stanno mantenendo gli esami di fine anno in persona - sempre con prova di vaccinazione da parte degli studenti - ma stanno eliminando tutte le attività non strettamente accademiche. È il caso di Princeton e della New York university. In allerta la famosa Cornell University dove sono stati scoperti 903 casi di COVID, di cui una «alta percentuale» sono causati da Omicron.