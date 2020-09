Gli Stati Uniti «si sono ritirati unilateralmente» dall’accordo sul nucleare iraniano e quindi «non possono avviare il processo per la riapplicazione delle sanzioni Onu decise con la risoluzione 2231». È quanto scrive in una nota l’Alto rappresentante Ue per la poitica estera Josep Borrell.

Continuerò a fare tutto il possibile per assicurare il rispetto e l’applicazione» dell’accordo sul nucleare iraniano «da parte di tutti», sottolinea ancora Borrell. Il quale lancia poi un appello affinché «tutti facciano del loro meglio per preservare l’accordo e per astenersi da qualsiasi azione che possa essere percepita come un’escalation « delle tensioni internazionali «nell’attuale situazione».

L’annuncio dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera arriva in seguito ad una dichiarazione di Mike Pompeo in cui affermava che le sanzioni dell’Onu contro l’Iran sarebbero tornate in vigore domenica. Il segretario di stato americano ha poi sottolineato che gli Stati Uniti si attendono che tutti gli Stati membri dell’Onu rispetteranno l’impegno a attuare tali misure. Il ritorno delle sanzioni «è un passo verso la pace e la sicurezza».

