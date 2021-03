Un anno fa veniva uccisa dalla polizia l’afroamericana Breonna Taylor, divenuta uno dei volti del movimento Black Lives Matter. Una morte violenta, avvenuta nella sua abitazione, che non catturò subito l’attenzione pubblica. Solo dopo i video shock delle uccisioni di Ahmaud Arbery e George Floyd, il caso Taylor salì infatti alla ribalta complice anche la pubblicazione delle telefonata del fidanzato della ragazza al 911. Una chiamata che contraddiceva la ricostruzione della polizia e che ha subito sollevato l’indignazione contro gli agenti violenti.

Oggi, a un anno dalla morte della ragazza ventiseienne e mentre è in corso la selezione della giuria per il caso Floyd, Louisville e la rete la ricordano. L’ex first lady Hillary Clinton ha postato su Twitter il ritratto della giovane effettuato da Amy Sherald e scritto: «Breonna Taylor’s life mattered. #JusticeForBreonna».