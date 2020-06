Il ritiro avverrà «nei prossimi mesi». Gli Usa ribadiscono che «non cercano né chiedono basi permanenti o una presenza permanente in Iraq». Il governo iracheno si impegna a «proteggere il personale della coalizione internazionale e le strutture irachene che lo ospitano in accordo con la legge internazionale e gli accordi specifici per la loro presenza in base a come decideranno i due Paesi».