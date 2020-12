usa 2020

Lo Stato chiede che per l’esito delle presidenziali non siano contati i 62 grandi elettori di Georgia, Michigan, Pennsylvania e Winsconsin, colpevoli a suo dire di «non aver protetto dalle frodi il voto per posta» - Se venisse accettato, il ricorso farebbe scendere Biden al di sotto della soglia del quorum necessario (270)