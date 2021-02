(Aggiornato alle 08.28) La Cina ha bloccato una bozza di dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che condannava il colpo di Stato militare in Myanmar. Secondo quanto riporta la BBC, il Consiglio - che si è riunito ieri - non è riuscito a trovare un accordo su una dichiarazione congiunta a causa dell’opposizione di Pechino, che ha il diritto di veto come membro permanente dell’organismo. Durante la crisi dei Rohingya nel 2017, Pechino aveva bloccato qualsiasi iniziativa del Consiglio per tenere riunioni sulla ex-Birmania o rilasciare dichiarazioni congiunte.