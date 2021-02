La Cina «è perplessa e stupita dalla fuga di un documento interno in discussione al Consiglio di sicurezza dell’ONU» sul golpe dei militari in Birmania. È il commento del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, su quanto riportato dai media internazionali in merito al mancato accordo durante la riunione di martedì del Consiglio sulla dichiarazione congiunta di condanna per l’opposizione di Pechino, che ha il diritto di veto essendo un membro permanente. Le affermazioni che la Cina potrebbe sostenere o acconsentire i conflitti interni in Birmania «non corrispondono alla realtà».