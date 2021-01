Gongolano i «nemici» degli USA

All’indomani dell’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump la Russia pesta duro nei suoi commenti, senza assegnare alcuna colpa al presidente uscente ma puntando il dito contro il «sistema» in generale. «Segnaliamo che il modello elettorale americano è arcaico e non soddisfa i moderni standard democratici, per questo il Paese è diviso», ha detto ad esempio la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Il Cremlino, dal canto suo, invece tace.

Se Vladimir Putin non parla, lo fa eccome l’ex presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov. I disordini di Washington, afferma fosco, «mettono in discussione il futuro destino degli Stati Uniti come Stato». Niente meno. L’analisi politica la fa invece il presidente del Comitato per gli Affari Esteri del Consiglio della Federazione, Konstantin Kosachyov. «Gli USA - sostiene - sono ormai una democrazia zoppa in entrambe le gambe, e lo dico senza gongolare. La celebrazione della democrazia è finita, hanno perso il diritto di stabilire la rotta e d’imporla agli altri».

A seguire l’esempio del silenzio assordante di Putin è il leader cinese Xi Jinping: nessun commento sulla notte della repubblica americana, coi media cinesi però scatenati nell’accusare l’America di «doppi standard» rispetto a quanto accaduto a Capitol Hill e le proteste pro democrazia e antigovernative di Hong Kong. Chi invece parla chiaro, in olimpica solitudine, è la cancelliera tedesca Angela Merkel. Che dopo aver confessato di aver provato «rabbia e tristezza» nel vedere le immagini di Washington, ha dato nome e cognome del responsabile: «Deploro che il presidente Trump non abbia riconosciuto le sconfitta alle elezioni e che non lo abbia fatto neppure ieri».

La nettezza di Merkel spicca rispetto alle parole di condanna, più sfumate, di altri leader. Emmanuel Macron ha sottolineato come quelli di ieri «non siano gli Stati Uniti» e ha voluto ribadire «la nostra fiducia nella forza della democrazia americana». Toni simili anche per il premier canadese Justin Trudeau, che ha definito quanto accaduto negli Stati Uniti, «il nostro più stretto alleato e vicino, un attacco alla democrazia». «La violenza non riuscirà mai a prevalere sulla volontà del popolo: la democrazia negli Usa deve essere sostenuta, e lo sarà», ha aggiunto Trudeau, senza però citare direttamente Trump.

A non trattenere le accuse è stato invece il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, definendo Trump «un presidente canaglia che ha cercato vendetta contro il suo stesso popolo». Il presidente Hassan Rohani ha poi parlato in tv sostenendo che gli eventi di Washington mostrano «quanto sia fragile e vulnerabile la democrazia occidentale».

