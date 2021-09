Roskomnadzor, l’autorità russa per le telecomunicazioni, ha chiesto a Google di rimuovere due documenti di Google Docs contenenti liste di candidati anti-Cremlino sostenuti da Alexei Navalny. In un’email inviata da Google al team di Navalny si dice che il Roskomnadzor ha informato il gigante tecnologico statunitense che i documenti violano le leggi russe.

«Se non si rimuovono i file, Google potrebbe essere costretto a bloccarne l’accesso», riporta l’email condivisa dal team di Navalny sul suo canale Telegram. Google ieri ha cancellato l’app di Navalny dal suo app store sotto la pressione del Cremlino. I documenti in questione sono un elenco completo dei candidati sostenuti dal sistema Smart Voting di Navalny, un’iniziativa di voto tattico progettato per spodestare il partito filo-cremlino Russia Unita. Lo riporta Novaya Gazeta.