(Aggiornato alle 17.29) Google mantiene il suo «monopolio» con il quale soffoca la concorrenza e causa danni ai consumatori. Lo affermano le autorità americane presentando l’azione antitrust verso Google, «le cui pratiche impediscono alle società rivali di competere». Il Dipartimento di Giustizia spiega che senza un’azione potrebbe non emergere una prossima grande azienda come Google.

Due decenni fa Google è diventata una delle preferite della Silicon Valley: era una start up con una modalità «innovativa di effettuare ricerche su internet. «Quella Google non c’è più», afferma il Dipartimento di Giustizia nella documentazione depositata in tribunale.