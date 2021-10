Google sta anche lavorando per far sì che le auto che continuano a circolare siano eco-friendly. Nella Ricerca sarà più facile vedere le opzioni di modelli ibridi e veicoli elettrici, confrontarli con quelli a benzina, e trovare eventuali sgravi. Parlando di Maps e ambiente, è evidente che gran parte dello sforzo di miglioramento della piattaforma sia andato ai percorsi pedonali e ciclabili. Per questi ultimi, sarà più semplice trovare l’itinerario giusto per raggiungere i luoghi desiderati, anche tramite bici e scooter elettrici in sharing, la cui localizzazione viene ampliata per oltre 300 città al mondo.

«Stiamo cercando nuovi modi per rendere più efficienti i percorsi stradali nei centri urbani - spiega Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet: Uno di questi è la ricerca preventiva con l’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare l’efficienza dei semafori. Abbiamo sperimentato l’AI in Israele, per prevedere le condizioni del traffico e fare in modo che i semafori si alternino nel momento migliore, ottenendo come risultato una riduzione del 10-20% del consumo di carburante e dei ritardi agli incroci. Porteremo la tecnologia, nel breve periodo, a Rio de Janeiro e in altre città».