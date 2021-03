Google ha firmato in Italia nuovi accordi di licenza con una serie di editori, sia di portata nazionale che di carattere locale, tra cui RCS Media Group, Sole 24Ore, Gruppo Monrif, Caltagirone Editore, il Fatto Quotidiano, Libero, Il Foglio, Il Giornale, Il Tempo, Ciaopeople, Edinet, Gruppo Corriere, Citynews e Varese web.

Questi nuovi accordi, firmati su base individuale, consentono di remunerare gli editori aderenti per Google News Showcase. Gli accordi - si legge in una nota di Google - tengono in considerazione i diritti previsti dall’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright.